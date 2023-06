SportMediaset - Milan, cresce la fiducia per Thuram: ecco perchè

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cresce la fiducia in casa rossonera in merito alla trattativa tra il Milan e Marcus Thuram, attaccante in uscita a zero dal Borussia Mönchengladbach. A riferirlo è SportMediaset su Italia Uno che spiega che questo maggiore ottimismo in via Aldo Rossi è dettato sia dal fatto che la società milanista è consapevole di aver messo sul piatto una proposta di ingaggio molto importante (5 milioni di euro, bonus compresi), sia perchè il PSG, alle prese anche con altre trattative come per esempio quella per Kane del Tottenham, ha allentato la presa sul centravanti francese.

A questo si aggiunge poi il fatto che il nuovo allenatore dei parigini non sarà Nagelsmann che era il primo sponsor di Thuram. Tutto ciò ha fatto aumentato la fiducia a Casa Milan.