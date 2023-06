SportMediaset - Newcastle, super offerta per Tonali. Per il Milan proposta tra i 50 e i 60 mln, ma non basta

MilanNews.it

Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, il Newcastle cerca due grandi centrocampisti e uno di questi potrebbe essere Sandro Tonali, per il quale è pronto un super contratto: gli inglesi hanno infatti messo sul piatto un ingaggio tra i 6 e i 7 milioni di euro. Per il Milan, invece, sul tavolo c'è una proposta tra i 50 e i 60 milioni di euro, cifra che però non basta per avere l'ok dei rossoneri. Da capire ora se e quando il Newcastle alzerà la sua offerta. Ovviamente in tutta questa vicenda sarò determinante la volontà del giocatore.