TMW - Zaniolo-Juventus, summit positivo col Galatasaray. Ma si è inserito anche il Milan

E' uno dei nomi più importanti sul mercato di questa estate quello di Nicolò Zaniolo, trequartista del Galatasaray e fresco di ritorno in Nazionale. Lo stesso giocatore non ha chiuso la porta al ritorno in Italia e per questo la Juventus resta una pista molto calda. Secondo quanto raccolto da TMW, avrebbe avuto esito positivo un summit tra le delegazioni andato in scena a Milano: il Galatasaray sta facendo muro perché non accetta contropartite, ma l'interesse bianconero è ora chiaro e deciso.

Su Zaniolo però non c'è solo la Juventus: negli scorsi giorni si è parlato di un sondaggio dell'Aston Villa di Monchi, suo ex ds alla Roma. Anche il Milan, che sta trovando difficoltà nella corsa a Samuel Chukwueze del Villarreal (il Sottomarino chiede 40 milioni) è sul giocatore. Zaniolo piace al chief scout Geoffrey Moncada e già nella scorsa sessione di mercato i rossoneri avevano provato a portarlo a casa.