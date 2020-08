Tonali, la Juventus si aggiunge tra le pretendenti: Pirlo lo vuole in bianconero

La Juventus pensa al mercato in entrata e a come rinforzare la rosa del neo tecnico Andrea Pirlo, che ha dato il suo gradimento nei confronti di Sandro Tonali (centrocampista che è seguito anche da Inter e Milan). Resta poi in cima alla lista anche Nicolò Zaniolo, vero pallino di Paratici che i bianconeri potrebbero provare a strappare alla Roma, anche se dopo il cambio di proprietà sarà più complicato convincere i giallorossi. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.