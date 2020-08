Dopo aver chiuso per Ricardo Rodriguez e aver avuto i primi contatti con Lucas Biglia, il Torino guarda ancora in casa rossonera dove piace molto anche Rade Krunic. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport che spiega però che del centrocampista bosniaco se ne riparlerà più avnati perchè prima il Milan deve trovare i sostituti in mezzo al campo di Bonaventura e Biglia.