Tuttosport - Milan, con la conferma di Pioli ora Ibrahimovic può restare

La notizia della conferma di Pioli ha cambiato non solo il presente ma anche il prossimo futuro rossonero. Secondo quanto riporta Tuttosport, la permanenza del tecnico emiliano ha alimentato le voci sulla possibile permanenza di Ibrahimovic in rossonero. Le parole di Massara nel pre-partita che parlava di un confronto a fine stagione e le dichiarazioni di stima per Pioli dello stesso svedese portano a pensare che l'addio di Ibrahimovic non è così scontato.