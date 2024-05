Tuttosport - Milan, il sogno per la difesa è Buongiorno. Attenzione al possibile ritorno di fiamma per Kiwior

Si parla tanto dell'attaccante, ma tra le priorità del Milan sul mercato estivo c'è anche un nuovo difensore centrale: come riferisce Tuttosport, il sogno del club di via Aldo Rossi è Alessandro Buongiorno, capitano del Torino su cui però ci sono anche altre squadre come Inter e Napoli.

Per la difesa milanista della prossima stagione, attenzione poi anche al possibile ritorno di fiamma per Jakub Kiwior, difensore classe 2000 dell'Arsenal che il Milan segue già da quando il centrale polacco vestiva la maglia dello Spezia.