Tuttosport - Milan, Pessina rimane nei radar del club rossonero

Matteo Pessina si sta mettendo in mostra in uesta stagione con la maglia del Verona, dove è in prestito dall'Atalanta. Il giocatore, autore di 7 reti in questo campionato, resta nel mirino del Milan, con Ralf Rangnick che avrebbe già dato il suo benestare al suo profilo. Il centrocampista classe 1997 ha un passato nelle giovanili del club rossonero, il quale, nell'estate 2017, decise di cederlo al club bergamasco come contropartita tecnica nell'operazione Conti. In quell'accordo, il Diavolo si riservò la possibilità di incassare il 50% della futura rivendita e quindi, se ora lo volesse riprendere, dovrebbe corrispondere all’Atalanta la metà della cifra che i dirigenti della Dea andranno a richiedere per il cartellino di Pessina. Lo riporta Tuttosport.