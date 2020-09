Primavera, il 19 settembre via al campionato contro il Cagliari

La Primavera rossonera, dopo aver vinto lo scorso campionato di Primavera 2, è pronta a tornare in "massima serie". È stato reso noto il calendario della prossima stagione: il Milan di Mister Giunti esordirà il 19 settembre in trasferta contro il Cagliari. La prima casalinga, il 26 settembre, sarà contro l'Atalanta campione in carica. Alla terza giornata, altro big match: Juventus-Milan. Il 5 dicembre, alla 10° giornata, ecco il Derby: Milan-Inter. Il 23 gennaio, alla 15°, si chiude il girone d'andata, in trasferta contro il Genoa.

La stagione si chiuderà il 15 maggio: la prima sosta nel weekend 10/11 ottobre, poi altro stop il 14/15 novembre, la pausa invernale sarà invece tra il 19 dicembre e il 9 gennaio. Altra lunga pausa tra il 13 marzo e il 3 aprile, prima del rush finale. Ecco di seguito tutto il calendario dei rossoneri: