Youth League, le formazioni ufficiali di Slovan-Milan: Guidi si affida al tridente Liberali-Sia-Ibrahimovic

vedi letture

Non solo l'impegno di Champions League per la prima squadra rossonera, oggi a Bratislava sarà impegnato anche il Milan Primavera di mister Federico Guidi in Youth League: i giovani diavoli non solo devono riscattare il brutto ko contro il Lecce nel weekend, ma devono anche vincere in campo europeo per darsi una chance di passaggio al prossimo turno della competizione. Avversari i pari età dello Slovan alle ore 13.

Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori:

SLOVAN BRATISLAVA (4-2-3-1): Balog; Polakovic, Tomanek, Balog, Held; Matko, Denko; Mateas, Murar, Maros; Ivanics. A disp.: Vydareny, Barnas, Holocsy, Horvath, Svec, Jozsa, Spisiak, Salkovic, Kozyk. Allenatore: Michal Suchomel

MILAN (4-3-3): Longoni; Bakoune, Parmiggiani, Paloschi, Perera; Ossola, Perin, Comotto; Liberali, Scotti, Ibrahimovic. A disp.: Colzani, Mancioppi, Di Siena, Gualdi, Grilli, Lamorte, Tezzele, Bonomi, Colombo. Allenatore: Federico Guidi