Attesa lunga, condizioni irricevibili e un sospetto: la Lega Serie A scriverà alla Fifa per una risposta rapida su Milan-Como a Perth

vedi letture

Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, la Lega Serie A è "stanca di aspettare: ha bisogno entro la fine della prossima settimana di una risposta definitiva dalla Fifa" sulla disputa di Milan-Como a Perth. Ezio Simonelli, presidente, invierà una lettera a Gianni Infantino, numero uno della Fifa, "sottolineando che finora all'evento storico e dettato da una necessità contingente hanno dato l'assenso la Figc, la Uefa, l'Australia e l'Afc con due condizioni considerate irricevibili: la Federazione Asiatica in pratica ha chiesto che la partita non debba essere considerata del campionato italiano e soprattutto sia diretta da arbitri australiani". Proposta considerata irricevibile dai vertici del massimo campionato italiano.

E c'è un sospetto: si ipotizza, negli ambienti Lega, che "la Fifa - si legge sul corriere.it - intenda lasciar trascorrere il tempo prima di fornire una risposta definitiva (così da far decadere il progetto, come è già avvenuto per Villarreal-Barcellona a Miami), la Lega chiede una risposta celere, anche negativa.

In caso di rifiuto della Fifa - conferma anche il Corriere della Sera dopo la notizia targata MilanNews di questa mattina - la gara si giocherebbe sempre a San Siro. Ma in un'altra data. Franco Ordine, giornalista de Il Giornale, ha pubblicato a tal proposito su X questo aggiornamento su Milan-Como che non si giocherà a Perth, ma regolarmente a San Siro: "Annunciazione annunciazione: non si va più a Perth e si gioca in Italia in una delle due finestre infrasettimanali prenotate dai play off di Champions league (17 o 24 febbraio) e quindi non in campo neutro. Avvertenza: in questo caso il Milan accumula due partite da recuperare".