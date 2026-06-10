Auguri a Rafa Leao che oggi compie 27 anni. Quale sarà il suo futuro?

vedi letture

Rafael Leao compie 27 anni, al termine di dieci giorni in cui ha fatto parlare più per cose extra-campo: quale sarà il suo futuro?

Auguri a Rafael Leao che compie oggi 27 anni. Le probabilità che il portoghese festeggi il suo ultimo compleanno in rossonero sono abbastanza elevate, specialmente alla luce di quanto successo negli ultimi dieci giorni in cui il numero 10 del Milan ha fatto parlare di sè più per situazioni extra-campo: e quando è sceso in campo, non si è messo in mostra in maniera molto onorevole. La domanda che tutti si fanno, in attesa di capire chi prenderà le redini del Milan, è: quale sarà il futuro di Rafa Leao?

MILAN, QUALE SARÀ IL FUTURO DI LEAO?

Nell'ordine, negli ultimi dieci giorni che lo hanno portato oggi a spegnere 27 candeline, Rafael Leao: si è messo sul mercato, senza che dal Milan nessuno intervenisse, esprimendo in due occasioni distinte a distanza di pochi giorni la sua volontà di lasciare il Diavolo nel corso di quest'estate dopo il Mondiale; ha rimediato un cartellino rosso nell'amichevole tra Portogallo e Cile per essere venuto alle mani con un avversario; ha fatto uscire il suo nuovo singolo da rapper. Al Milan mancano ancora le figure decisionali, tecnico e dirigenza, ma è difficile ipotizzare un futuro rossonero per Leao.