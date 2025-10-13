Callegari: “Vedo un Milan brillante. Allegri sa adattare il suo gioco alle caratteristiche dei giocatori”

Nell'ultimo video postato sul loro canale YouTube, Massimo Callegari e Carlo Pellegatti hanno analizzato il Milan di questo inizio stagione e hanno approfondito vari temi, tra i quali quello dell'allenatore Max Allegri. Queste le parole del telecronista e giornalista Callegari.

Come hai ritrovato Allegri dopo la pausa che si è preso l'anno scorso? "Mi sembra che per i no Max sia un periodo un po' complicato rispetto ad altri tempi anche recenti. Io ricordo alcune fasi, alcune grandi partite e anche anni tipo quello che poi ha portato alla finale contro il Real Madrid, dove giocava molto bene perchè aveva gli interpreti che lui aveva messo nelle condizioni migliori per esprimersi al meglio e mostrare le loro qualità. Nel secondo ciclo della Juve non aveva la qualità individuale quindi ha dovuto trovare delle soluzioni per mediare una situazione societaria che è cambiata due volte in poco tempo. Quindi io ritengo che un allenatore abbia tra le sue migliori qualità quella di saper adattare il suo gioco alle caratteristiche dei suoi giocatori, ora ha disposizione calciatori di grande qualità soprattutto a centrocampo, soprattuto Luka Modric che lui però ha messo in condizione di esprimersi al top con due scudieri ai lati, e quindi vedo una squadra brillante ma anche pratica e concreta, con grande attenzione che però sà interpretare i momenti della partita".