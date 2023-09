Caso Taremi, parla l'agente: "Il Milan ha parlato con gli agenti sbagliati"

vedi letture

Pedro Pinho, agente di Mehdi Taremi, attaccante iraniano del Porto che è stato a un passo dal Milan prima che l'entourage del giocatore cambiasse le carte in tavola sul rettilineo finale, ha parlato così a Record, dando la sua versione dei fatti: "L'AC Milan non ha mai avuto alcun contatto diretto con me. Il giocatore li ha avvertiti che stavano parlando con gli agenti sbagliati e hanno continuato a farlo per due mesi. Lo stipendio che è stato offerto a Taremi, circa 1,5 milioni, secondo noi è molto al di sotto di quanto praticato al Milan e non era in linea con le aspettative del giocatore. Perciò non si è mai arrivati nemmeno a parlare di commissioni e, dato che l'argomento è stato così discusso in Italia con l'uso di bugie, l'AC Milan dovrebbe mostrare qualche prova che siano state richieste commissioni. Non abbiamo avuto alcuna interferenza nella relazione tra i club.

Dopo l'accordo tra i club, l'AC Milan ha contattato Taremi, che ha ribadito chi sono i suoi rappresentanti. L'AC Milan, anche dopo questo momento, ha continuato a parlare con gli agenti sbagliati, non so ancora perché lo ha fatto. Non c'è nessun club al mondo che indichi o scelga chi rappresenta i giocatori. Potrebbero essere alla ricerca di un capro espiatorio per giustificare la non contrattazione del giocatore."