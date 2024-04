Cassano contro Mourinho: "È bravo a parlare e a buttare fumo negli occhi. Troppo cinema, non può più allenare"

Non è mai banale Antonio Cassano, che dopo essersi scagliato ieri contro Rafa Leao (LEGGI QUI) ha commentando nuovamente, giudicando e criticando così l'ex tecnico di Inter, Chelsea e Roma, Josè Mourinho. Queste le sue parole ieri alla Domenica Sportiva.

"Mourinho è bravo a parlare e buttare fumo negli occhi. Diceva alla gente "Vi voglio bene, vi amo, firmerei adesso" ma lui è rimasto a 10 anni fa, quando aveva una squadra di fenomeni. Doveva dare qualcosa in più e ho l'impressione che sia bollito del tutto, è alla frutta, non può più allenare. Troppe chiacchiere, troppo cinema, risse, giocatori che si buttano a terra, espulsioni di staff e giocatori. Si lamenta di essere stato mandato via dopo due finali? Ricordiamoci che a Leverkusen ha schierato 7 pullman davanti alla porta, 28 tiri a zero. Preferisco perdere 5-0 e giocarmi le partite piuttosto che fare figure così".