Corona al CorSera: "Almeno altri 10 calciatori e 5-6 club. Fonte? Lo zio di un ex Inter: la sveleremo dopo Inghilterra-Italia"

Fabrizio Corona, che tramite il sito dillingernews.it sta in questi giorni fornendo indiscrezioni sul caso scommesse dopo aver anticipato i nomi di Fagioli, Tonali e Zaniolo, è stato intervistato dal Corriere della Sera e ha rivelato altri particolari, tutti ovviamente da confermare dal momento che c'è un'indagine ufficiale in corso. Queste le sue parole: "Sappi che sono coinvolti almeno altri 10 calciatori, 5-6 procuratori e ci sono pure le bische clandestine. Club coinvolti? Cinque o sei ma non posso fare i nomi sennò vengo indagato. Dirò tutto al programma di Nunzia De Girolamo dopo la partita (martedì dopo Inghilterra-Italia, programma su Rai 3, ndr).

Faremo altri nomi e sveleremo la nostra fonte di notizie: è lo zio di un ex calciatore dell’Inter di Mourinho, amico intimo di Mario Balotelli. Lo zio racconta che suo nipote si era trasferito a Roma e poi ha aperto una bisca. Ci sono anche dei presidenti coinvolti"