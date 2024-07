Crespo: "Il Milan ha bisogno di gol subito, di buttarla dentro. Il pubblico di San Siro non ha tempo per aspettare"

"Lukaku è più abituato a grandi palcoscenici, a un’esperienza internazionale consolidata. In conclusione per il Milan di oggi forse Lukaku è più adatto”. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante ed oggi allenatore Hernan Crespo ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare sul calciomercato dei rossoneri.

Nel Milan che sta nascendo vedrebbe meglio Lukaku o Zirkzee?

“Il Milan ha bisogno di gol subito, di buttarla dentro. Il pubblico di San Siro non ha tempo per aspettare. Zirkzee viene da un’ottima stagione con il Bologna, mentre Lukaku non è stato brillantissimo. Però se il belga è preparato bene dal punto di vista fisico e alle motivazioni giuste può essere una garanzia. Zirkzee è giovane, come potrebbe reggere l’impatto con San Siro? Credetemi ve lo dice uno che ha provato sulla sua pelle quell’emozione. Zirkzee è stato molto bravo finora ma a Bologna. Lukaku è più abituato a grandi palcoscenici, a un’esperienza internazionale consolidata. In conclusione per il Milan di oggi forse Lukaku è più adatto”.