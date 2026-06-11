De Winter soddisfatto del suo primo anno al Milan: "Ho imparato tanto e sono cresciuto molto"

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Dal ritiro della nazionale belga negli Stati Uniti, Koni De Winter ha raccontato cosa significa giocare in un top club come il Milan

Koni De Winter, dal ritiro del Belgio vicino a Seattle, ha commentato così quanto sia stata complicata questa stagione al Milan che si è conclusa con la mancata qualificazione alla prossima Champions League: "Posso dire che giocare per il Milan è… difficile. C’è molta pressione, molte aspettative. Penso che un giocatore debba imparare a gestire tutto questo, e che abbia fatto una buona scelta ad andare in questo grande club. Ho imparato molto, ho acquisito esperienza e personalmente penso di essere cresciuto molto” le sue parole riportate da gazzetta.it.

Arrivato la scorsa estate dal Genoa, De Winter ha faticato un po' all'inizio, ma poi nella seconda parte di stagione ha trovato parecchio spazio e ha dimostrato, tra alti e bassi, di essere cresciuto sotto tutti gli aspetti. Il difensore belga, che Max Allegri ha schierato in tutte e tre le posizioni nella difesa a tre milanista, ha collezionato in tutto 29 presenze tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, segnando anche un gol (in campionato contro la Roma).