Fiorentina, colpo a sorpresa: dal Bournemouth arriva l'ex Milan Alex Jimenez
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Colpo a sorpresa della Fiorentina: preso l'ex rossonero Alex Jimenez in prestito con diritto di riscatto dal Bournemouth
La Fiorentina chiude a sorpresa per un ex rossonero: la Viola ha preso Alex Jimenex, esterno spagnolo classe 2005, in prestito con diritto di riscatto a 20 milioni di euro dal Bournemouth. Lo riporta Gianluca Di Marzio.
Gli inglesi, che avevano riscattato Jimenez dal Milan per circa 19 milioni già a gennaio, hanno scelto di cederlo già in questa finestra di mercato dopo i problemi emersi nelle scorse settimane. Il giocatore è già in città e a breve svolgerà le visite mediche, pronto per il ritorno in Serie A.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato.
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