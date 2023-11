Gazzetta - Inghilterra, doppia botta alla caviglia per Tomori: sostituito all'intervallo

Nella serata di ieri il centrale rossonero Fikayo Tomori ha giocato da titolare la sfida tra Inghilterra e Malta, valida per le qualificazioni a Euro 2024 a cui il milanista spera di partecipare. Tomori è stato impiegato addirittura da terzino sinistro, ruolo in cui la nazionale dei Tre Leoni al momento è carente. Per la Gazzetta dello Sport una buona prova nel complesso. La rosea però riporta di una doppia botta alla caviglia destra subita dal centrale del Milan nel corso del primo tempo che lo ha costretto a rimanere negli spogliatoi, sostituito, all'intervallo.