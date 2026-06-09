Gimenez: "Non ho per nulla paura del pubblico. Conta l'opinione delle persone che mi amano"
La stagione di Santiago Gimenez si può definire un disastro assoluto. Partito per far dimostrare a tutti di valere l'investimento fatto a gennaio 2025 dal Milan e che per le prime settimane sembrava aver reso i suoi frutti, ha concluso l'annata con zero gol in campionato. E se di lavoro fai il centravanti, di certo non puoi essere soddisfatto di un risultato simile. Il centravanti messicano, alla vigilia del Mondiale di casa, è stato intervistato a Billboard Italia e ha parlato anche di alcuni aspetti dell'esperienza rossonera.
GIMENEZ, NON HO PAURA DEL PUBBLICO
Le dichiarazioni di Santiago Gimenez sulle critiche che arrivano dal pubblico e dall'ambiente esterno: "Non ho per nulla paura del pubblico, al contrario, penso di concentrarmi soprattutto sulle persone che mi amano, su quelle che vogliono vedermi crescere, e credo che sia proprio la loro l’opinione che conta. Chi parla e dice cose negative spesso non vede il lavoro che fai in allenamento e quanto ti impegni, quindi cerco di ignorare quei commenti. Ascolto Dio, la mia famiglia e gli amici che, in fin dei conti, sono coloro che più di ogni altro voglio che sia la versione migliore di me stesso"
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