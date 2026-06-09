Gimenez: "Non ho per nulla paura del pubblico. Conta l'opinione delle persone che mi amano"

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Santiago Gimenez, attaccante del Milan, nell'intervista rilasciata alla vigilia del Mondiale ha espresso la sua filosofia davanti alle critiche dei tifosi

La stagione di Santiago Gimenez si può definire un disastro assoluto. Partito per far dimostrare a tutti di valere l'investimento fatto a gennaio 2025 dal Milan e che per le prime settimane sembrava aver reso i suoi frutti, ha concluso l'annata con zero gol in campionato. E se di lavoro fai il centravanti, di certo non puoi essere soddisfatto di un risultato simile. Il centravanti messicano, alla vigilia del Mondiale di casa, è stato intervistato a Billboard Italia e ha parlato anche di alcuni aspetti dell'esperienza rossonera.

GIMENEZ, NON HO PAURA DEL PUBBLICO

Le dichiarazioni di Santiago Gimenez sulle critiche che arrivano dal pubblico e dall'ambiente esterno: "Non ho per nulla paura del pubblico, al contrario, penso di concentrarmi soprattutto sulle persone che mi amano, su quelle che vogliono vedermi crescere, e credo che sia proprio la loro l’opinione che conta. Chi parla e dice cose negative spesso non vede il lavoro che fai in allenamento e quanto ti impegni, quindi cerco di ignorare quei commenti. Ascolto Dio, la mia famiglia e gli amici che, in fin dei conti, sono coloro che più di ogni altro voglio che sia la versione migliore di me stesso"