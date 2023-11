Kvaratskhelia: "Difficile trovare uno come Leao nel calcio. Quando ho segnato dopo tanto tempo..."

Khvicha Kvaratskhelia, esterno georgiano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni direttamente dal ritiro della sua Nazionale. Ecco alcune delle sue dichiarazioni riportate dal giornalista georgiano Dachi Tsurtsumia su X su Leao: "È difficile trovare un uomo come lui nel calcio. Quando non segnavo un gol da molto tempo e poi ho segnato, mi ha scritto e si è congratulato con me. Gli auguro tutto il meglio. Come persona super".