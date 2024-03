L'avv. Matera: "In ambito penale Elliott e RedBird hanno molte armi. A livello sportivo è differente..."

L'indagine che ha colpito Giorgio Furlani e Ivan Gazidis, oltre a due manager di Elliott, sta tenendo banco nelle ultime ore. Nel mirino c'è il passaggio di proprietà del Milan da Elliott a RedBird, perfezionato il 31 agosto 2022 secondo i documenti ufficiali. La Procura di Milano ha avviato un'indagine con relative perquisizioni a Casa Milan e in abitazioni private per capire se effettivamente ci sia da ritenere che Elliott mantenga ancora il controllo del club e ceh dunque Furlani e Gazidis, avendo potere di firma, abbiano mentito alle autorità sulla titolarità della società di via Aldo Rossi. A dirimere alcune nubi sulla questione ci ha pensato l'avvocato Pierluigi Matera, professore ordinario di diritto comparato ed ex vice procuratore generale del Coni, intervistato questa mattina da Tuttosport.

Le parole di Matera: "In ambito penale, a meno che si trovi la già citata “scrittura di verità”, sempre che esista, o altre prove, Elliott e RedBird hanno molte armi per difendersi dall’accusa. A livello sportivo? Il discorso è differente, l’abbiamo già visto con il caso Juventus dell’anno scorso: il procedimento deve essere più veloce e si concluderà prima ancora della formazione delle prove nel penale, ammesso che ci si arrivi. E così gli articoli 4, 31 e 32 comma 5 del Codice di Giustizia Figc possono portare ad ammenda e penalizzazione. In che termini? Se si crede alla ricostruzione di una proprietà “schermata”, lo scenario è certamente più grave rispetto a quello di qualche plusvalenza che ha portato al -10 per il club bianconero. Poi c’è il fronte Uefa: la tesi della contemporanea proprietà di Milan e Lille, secondo l’articolo 5, può portare anche all’esclusione dalle coppe"