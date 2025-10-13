La sosta mette ancora paura: Rabiot e Leao non si allenano

La sosta delle Nazionali mette ancora paura. Non sono giorni così tranquilli per Massimiliano Allegri che sta con le antenne alzate per captare le notizie che arrivano dai raduni dei suoi calciatori rossoneri con le rispettive selezioni. Nella serata di ieri sono arrivate due aggiornamenti poco confortanti dal ritiro della Francia e da quello del Portogallo. Sia Adrien Rabiot che Rafael Leao non si sono allenati in vista delle gare contro rispettivamente Islanda (stasera) e Ungheria (domani).

Didier Deschamps ha parlato così su Rabiot: "Rabiot non si è allenato per precauzione: ha ricevuto un colpo al polpaccio e bisogna lasciargli un po’ più di tempo". Per quanto riguarda Leao, invece, è A Bola ad aver riferito l'indiscrezione non aggiungendo però altre informazioni utili: vedremo se questo pomeriggio il portoghese rossonero tornerà ad allenarsi alla vigilia della gara. Ricordiamo che in questa sosta il Milan ha già pagato dazio: il belga Alexis Saelemaekers ha dovuto abbandonare il raduno dei Diavoli Rossi per una sospetta lesione muscolare che dovrà essere valutata al rientro a Milano; problemi anche per Pulisic, che però è entrato nei minuti finali dell'amichevole contro l'Ecuador che, invece, ha perso a metà tempo Estupinan per una distorsione alla caviglia che però, confermano dal Sud America, dovrebbe essere leggera tanto da far rimanere il giocatore a disposizione.