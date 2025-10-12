Leao salta l'allenamento con il Portogallo: martedì c'è l'Ungheria

Non solo Rabiot, serata di notizie quantomeno allarmanti in casa rossonera: il numero 10 rossonero Rafael Leao non si è allenato oggi con il Portogallo. Lo riporta il quotidiano lusitano A Bola che riferisce che insieme al milanista anche Gonçalo Inacio non è sceso in campo con il resto della squadra. Da capire se si tratta solo di un problema passeggero o di una mossa precauzionale dell'allenatore Roberto Martinez.

Ovviamente ci si augura non siano ricadute del problema al polpaccio che lo ha tenuto ai box da fine agosto fino a mese settembre e gli ha fatto saltare tutto l'inizio della stagione. Martedì sera il Portogallo giocherà contro l'Ungheria nella gara di Qualificazioni ai Mondiali 2026 che si giocheranno tra Stati Uniti, Canada e Messico. Nella partita di ieri sera contro l'Irlanda, Leao è entrato a gara in corso.