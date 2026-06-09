Il Milan senza dirigenza non si può iscrivere alla Serie A? Scaroni può firmare la dichiarazione d'impegno prevista entro metà mese

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Non è vero che il Milan senza dirigenza e senza allenatore non si può iscrivere alla prossima Serie A. Ecco cosa dice il Manuale Licenze FIGC

Negli ultimi giorni si è sparsa la voce secondo cui il Milan, che è ancora senza un ad, un dt un ds e un allenatore, non possa iscriversi alla prossima Serie A. L'avvocato Felice Raimondo spiega su X perché può farlo: "Milan e il 16 giugno: cosa dice davvero il Manuale Licenze FIGC sull'organigramma senza allenatore e senza DS. Dal Titolo III emergono scadenze precise e diverse da quelle raccontate dai media: il tecnico deve essere tesserato entro il 7 agosto, il Direttore Sportivo entro il 15 settembre.

Non esiste nessuna scadenza imminente che il club rischia di "bucare". Esiste già un legale rappresentante (Scaroni) in grado di firmare la dichiarazione d'impegno prevista entro metà mese. L'urgenza che obiettivamente esiste è legata esclusivamente a ragioni sportive, tattiche e di preparazione estiva in quanto ogni giorno perso pesa sul campionato che inizia ad agosto".