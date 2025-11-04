Milan, il big match per ora sorride: già affrontate sei rivali

Con la vittoria sulla Roma di domenica sera, grazie al gol di Strahinja Pavlovic, il Milan si trova al secondo posto con 21 punti, a una sola lunghezza dal Napoli che al momento guida in solitaria la classifica di Serie A Enilive. Dopi dieci turni, considerando l'andazzo della passata stagione, si può considerare già un ottimo andamento per il Diavolo. Ad aggiungere consapevolezza ed elementi positivi al dato, anche il fatto che la squadra di Allegri abbia già affrontato diversi big match.

In 10 giornate di campionato, il Milan ha sfidato ben 6 squadre arrivate tra le prime 10 nello scorso campionato. Il ruolino di marcia, con queste avversarie, è molto positivo: 4 vittorie e 2 pareggi. La formazione milanista ha battuto Bologna, Napoli, Fiorentina e Roma, mentre ha pareggiato contro Juventus e Atalanta. Rispetto all'anno scorso mancano solo tre squadre da sfidare delle prime 10: Inter, Lazio e Como. Intanto, però, il Milan ha conquistato 14 punti in sei gare contro concorrenti dirette. Il problema, semmai, è contro le piccole visto il solo punto centrato tra Cremonese e Pisa...