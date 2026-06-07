MN - La contestazione "Liberate il Milan" è arrivata al sud: manifesti in giro per Napoli e Praia a Mare
La Curva Sud ha annunciato un'estate di contestazione, e la risposta del popolo milanista in giro per l'Italia non è di certo mancata. In queste ore, infatti, tifosi sparsi in giro per lo stivale hanno contribuito a diffondere i manifesti preparati dalla Curva Sud contro la proprietà e che titolano in maniera eloquente: "Liberate il Milan". Sui manifesti sono presenti i volti di Cardinale, Ibrahimovic, Scaroni e Oettle.
Oltre a Milano, tappezzata in lungo e largo, anche Napoli (CLICCA QUI per leggere l'articolo) e Praia a Mare (CLICCA QUI per leggere l'articolo) hanno seguito l'invito del tifo organizzato rossonero a diffondere in lungo e largo il grido del popolo milanista, stanco della situazione che è venuta a creare intorno - e all'interno - del club.
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