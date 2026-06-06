MN - La contestazione "Liberate il Milan" arriva anche in Calabria, nella località di Praia a Mare

vedi letture

La contestazione dei tifosi del Milan con i manifesti "Liberate il Milan" arriva anche in Calabria, nella località marittima di Praia a Mare

I tifosi del Milan continuano a contestare la proprietà. E non lo fanno solo a Milano. Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, dopo Milano e Napoli (CLICCA QUI per vedere le immagini della città partenopea), alcuni sostenitori del club rossonero hanno affisso per le vie della località marina di Praia a Mare i manifesti della Curva Sud contro la proprietà che titolano in maniera eloquente: "Liberate il Milan". Sui manifesti sono presenti i volti di Cardinale, Ibrahimovic, Scaroni e Oettle.

Il dissenso dei sostenitori del Milan è diffuso e la protesta si diffonde a macchia d'olio in tutte le città italiane, e non è da escludere che possa avere presto un raggio ancora più ampio, internazionale, visto che negli scorsi giorni si è parlato addirittura di New York.

di Pietro Mazzara