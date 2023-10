MN - Problema alla caviglia per Bartesaghi: da valutare le sue condizioni

La notizia della mattinata è un'altra defezione per il Milan che, a poche ore dalla sfida contro la Juventus di questa sera a San Siro, ha perso anche Davide Bartesaghi. Il giovane difensore sarà indisponibile per la sfida ai bianconeri per un problema alla caviglia. Le sue condizioni saranno dunque da valutare nei prossimi giorni, in particolare per quanto riguarda i tempi di recupero. Bartesaghi è l'ottavo giocatore rossonero a essere indisponibile per la partita contro la Juventus.

di Antonello Gioia