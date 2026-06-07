Nazionale in campo contro la Grecia, la formazione azzurra: Bartesaghi ancora titolare
MilanNews.it
L’Italia questa sera affronta la Grecia nella seconda amichevole estiva. Di seguito la formazione ufficiale degli azzurri.
Manca poco alla seconda amichevole della nazionale Italia, guidata sempre da Fabio Baldini, che sfiderà la Grecia allo stadio Pankirito. Tra le fila degli azzurri, il rossonero Davide Bartesgahi, reduce da 90 minuti giocati, è stato schierato ancora titolare. Questi gli 11 di partenza.
ITALIA (4-3-3) - Donnarumma (C), Ahanor, Comuzzo, Chiaradoia, Bartesaghi, Pisilli, Lipani, Ndour, Koleosho, Esposito, Ekhator. All. Fabio Baldini
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