Pagelle Gazzetta: Pulisic il migliore, Rabiot trascinatore. Delude ancora Nkunku

Nelle pagelle della Gazzetta dello Sport su Torino-Milan, il titolo di migliore in campo nelle file rossonere spetta ovviamente a Christian Pulisic, autore di una doppietta decisiva per la vittoria finale del Diavolo: l'americano si è meritato un 8. L'altra rete milanista è stata segnata da Adrien Rabiot, autore di una prestazione clamorosa in mezzo al campo: 7,5 per il francese che si è dimostrato ancora una volta un vero trascinatore.

Mezzo voto in meno, ma ottima partita anche da parte di Saelemaekers e Ricci, quest'ultimo grande ex della partita che ha avuto un ottimo impatto quando è entrato in campo nella ripresa. 6,5 per Loftus-Cheek, sufficienza piena (6) per Gabbia, Pavlovic, Modric, Bartesaghi e Leao, mentre Maignan e Tomori hanno preso 5,5. Il voto più basso (5) spetta invece a Nkunku, che ha deluso ancora una volta: nel primo tempo ha sbagliato tutto e da una sua palla persa è nato anche il gol del momentaneo 2-0 del Torino. Nella ripresa è cresciuto e ha fatto vedere qualche segnale positivo, ma è ancora troppo poco per un giocatore pagato 40 milioni di euro.

