Pioli: "Loftus è guarito ma non è ancora al 100%. Mi auguro di poterlo recuperare nelle prossime gare"

Dopo la sosta è tempo di bollettino medico, con recuperi ed infortunati. Pioli ne parla in conferenza stampa:

I cambi e gli infortunati: "Abbiamo abbandonato quello che è successo fino a ieri, non pensiamo quello che succederà oltre: massima concentrazione per domani. Farò le mie valutazioni. Recuperiamo Krunic, recuperiamo Kalulu, purtroppo non è stato un periodo molto fortunato perché abbiamo perso Chukwu e Sportiello. Non recuperiamo Loftus perché è guarito dalla lesione muscolare che ha avuto ma non è ancora al 100% per essere con noi, ma mi auguro di poterlo recuperare nelle prossime gare".