Ricci: "Serata emozionante terminata con una grande vittoria di carattere"

Samuele Ricci, grande ex della partita di ieri, ha pubblicato questo messaggio su Instagram al termine del match vinto 3-2 dal Milan in casa del Torino: "È stato emozionante tornare nello stadio che mi ha tifato per anni e rendermi conto di aver lasciato un bel ricordo a tutte le persone che hanno fatto parte del mio cammino, trasformandosi in amici. Certi legami non finiscono… li porti dentro. Una serata terminata con una grande vittoria di carattere! Complimenti a tutti".

Dopo la partita, Ricci è intervenuto in conferenza stampa e ha dichiarato su Rabiot e Pulisic: "Due grandissimi giocatori che fanno la differenza. Il gol di Adrien nessuno se lo aspettava e ha cambiato la partita, siamo entrati nella ripresa con un morale differente: è molto importante per noi. Averlo in campo si sente, anche quando magari non fa cose stratosferiche: è sempre posizionato bene, fa sempre la cosa giusta, non perde mai il pallone. Pulisic lo abbiamo visto in hotel, non ha mangiato neanche con noi. Se fa sempre così, lo facciamo venire sempre dopo".