Spalletti: "In Nazionale forse c'era bisogno di più leggerezza"
(ANSA) - TRENTO, 12 OTT - "In Nazionale ho cercato di trasferire il mio modo di essere e forse ho sbagliato. E i giocatori a volte non sono andati bene. Invece forse c'era bisogno di più leggerezza per tenere a bada le pressioni enormi". Lo ha detto l'ex ct azzurro Luciano Spalletti, intervenendo al Festival dello sport di Trento, organizzato dalla Gazzetta dello sport e da Trentino Marketing. "Io ho cercato di fare capire che il calcio è una cosa seria - ha proseguito l'ex ct -. Mi sono sempre fatto la domanda di come i giocatori avrebbero preso le mie parole. Certo avrei preferito non fare la brutta figura in Nazionale ma purtroppo è andata così". (ANSA).
