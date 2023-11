TMW RADIO - Marchetti: "Il Milan vorrebbe anticipare Miranda a gennaio, altrimenti arriverà a zero a luglio"

Durante l'appuntamento odierno con L’Editoriale sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Luca Marchetti. Queste le sue parole sul Milan:

Milan-Fiorentina può essere l’opportunità per valorizzare un giovane come Camarda?

“Qui stiamo parlando di tanti infortuni, c’è una corresponsabilità tra la condizione fisica dei giocatori e le tante partite che si stanno giocando. Il Milan si trova a dover gestire una parte molto complicata della sua stagione con una formazione e un roster inferiore rispetto a quello che si poteva aspettare. Non è che adesso Camarda risolve tutti i problemi del Milan, per quanto può essere forte è pur sempre un ragazzino. Non ho avuto la possibilità di vederlo, spero per lui che non serva domani perché gli esordi precoci non sono così facili da gestire. Poi se uno è bravo, è bravo come lo ha dimostrato Donnarumma ma i giovani vanno accompagnati in questo percorso di crescita. A me piacciono molto i giovani, preferisco gli errori di un giovane ma bisogna rendersi conto che non si può giudicare la prestazione di un giovane come si giudica un giocatore più esperto.”

Il Milan proverà a prendere già a gennaio l’esterno spagnolo Miranda?

“Il Milan vorrebbe anticiparlo a gennaio, altrimenti arriverà a zero a luglio. Bisognerà trovare l’accordo economico con il Betis, ma non è certo l’acquisto di Miranda che cambia il destino del Milan. Adesso bisogna fare una prima riflessione sul centravanti visto il rendimento di Jovic, poi bisognerà fare i conti anche con l’infortunio di Kalulu. Credo sia difficile arrivare a David già a gennaio, però nel mercato non si sa mai. È un prospetto decisamente interessante e ci vogliono molti soldi per prenderlo, quindi bisognerà capire che disponibilità economica avrà a gennaio. Bisognerà vedere se i dirigenti andranno dalla proprietà e chiederanno un anticipo del budget estivo. Il Milan deve prendere un attaccante, se ci sarà la possibilità di arrivare a un giocatore come David già a gennaio la proprietà darà il via libera a un investimento del genere con sei mesi d’anticipo?”