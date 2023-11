Tomori titolare da terzino sinistro in Inghilterra-Malta

Fikayo Tomori, difensore del Milan, risulta titolare nel match della sua Inghilterra contro Malta, valido per le qualificazioni a Euro2024; la nazionale dei tre leoni è giù qualificata. Tomori giocherà in difesa assieme a Guehi, Maguire e Trippier, in una inedita posizione a metà tra terzino sinistro e difensore centrale.