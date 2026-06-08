Tuttosport sul Milan: "Cardinale, tempo di scelte: è la settimana chiave"

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Dopo due settimane dalla rivoluzione di Cardinale, il Milan è ancora senza dirigenza e allenatore. E' il momento di decidere perchè il tempo stringe

L'edizione odierna di Tuttosport titola così sul Milan: "Cardinale, tempo di scelte: è la settimana chiave". Sono passate due settimane dai licenziamenti di Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada, Igli Tare e Massimiliano Allegri e per il momento nessuno di loro è stato ancora sostituito. Se Massimo Calvelli si sta occupando dell’ordinaria amministrazione con le deleghe di Furlani, l'area tecnica milanista e la panchina sono ancora senza un padrone.

La speranza dei tifosi, che sono giustamente preoccupati visto che manca un mese al raduno e il club è completamente fermo, è che questa sia la settimana chiave per arrivare alle decisioni di Gerry Cardinale che sta avevendo un'infinità di contatti e colloqui, ma per ora non ha scelto nulla. I nomi più caldi sono quelli di Ralf Rangnick per guidare l'area tecnica e di Oliver Glasner per la panchina, ma, tanto per cambiare, all'interno del Milan ci sono di visioni diverse dato che Zlatan Ibrahimovic, caldeggia un ds a lui vicino come Ramon Planes (advisor dell'Al-Ittihad e seguito da Rafaela Pimenta, ex socia dello storico agente dello svedese Mino Raiola) e Mauricio Pochettino come allenatore.