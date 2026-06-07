Vieri non giustifica Leao: "Non cerchi scuse. Doveva comunque fare la differenza"

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Bobo Vieri "risponde" alle parole di Rafa Leao contro lo schieramento di Allegri durante la stagione e lo invita a non cercare scuse

Lo scorso venerdì Rafael Leao ha parlato nuovamente dal Portogallo e ha ribadito la sua idea di lasciare il Milan durante l'estate. Nell'intervista a Sport TV, il numero 10 rossonero ha anche sottolineato quelli che sono stati per lui i motivi dello scarso rendimento stagionale. Il portoghese ha individuato nell'infortunio, su cui ha giocato sopra per 4-5 mesi, e sul ruolo inedito in campo, le principali insidie di un'annata da dimenticare. In un'intervista alla Gazzetta dello Sport, Bobo Vieri ha risposto a Leao.

VIERI, LEAO NON CERCHI SCUSE

Le parole di Vieri su Rafael Leao: "Leao non cerchi scuse, non mi piacciono. Doveva comunque riuscire a fare la differenza in qualche modo: ti mette al centro? Cerchi e trovi comunque il tuo spazio. A parte che poi l’ho visto spesso anche andare a sinistra... Cosa può fare l’allenatore? Dovrebbe avere la bacchetta magica. Deve essere chi va in campo a dare di più. Anche stavolta, possibile che nessuno tra Pioli, Fonseca, Conceiçao e poi Max abbia trovato la chiave giusta? Resta sempre una sola verità: servono i giocatori. E servono con personalità: me lo diceva mio papà fin da quando sono andato alla Juventus. Quelle maglie lì, Juventus, Inter, Milan pesano più delle altre£