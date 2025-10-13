Virdis su Camarda: "Sono rimasto sorpreso, ecco quando"
Pietro Paolo Virdis, ex attaccante di Milan e Juventus, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, ha parlato di diversi attaccanti italiani, tra cui Francesco Camarda: "Esploderà come Pio Esposito? Ne sarei felice.
Sono rimasto sorpreso quando il ragazzo ha fatto le prime presenze in campo e poi non è stato confermato con continuità. Questo mi ha fatto venire dei dubbi, spero che il futuro me li tolga".
