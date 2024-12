Zazzaroni contro Cardinale: "Non ne ha infilata una! Io trovo che sia offensivo"

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento con Pressing, programma in onda la domenica sera su Canale 5, il direttore Ivan Zazzaroni ha detto la sua sulle contestatissime dichiarazioni del proprietario del Milan, e numero uno di RedBird, Gerry Cardinale:

"Non ne ha infilata una. Non ne ha infilata una! Sull'Inter agghiacciante, è stato, perché innanzitutto bancarotta non c'è stata. Secondariamente poteva parlare dell'azionista, che era Zhang, e non certamente dell'Inter. Lo saluta Marotta molto amico di Scaroni. Io trovo che sia offensivo. Quando lui parte dicendo "Devo riferirmi agli investitori", no caro Cardinale, i tuoi investitori, nel calcio, sono i tifosi. Ai quali tu chiedi di pagare il biglietto, di pagare l'abbonamento.

Vedi, è cambiato il rapporto: Berlusconi questo tipo di ragionamento, perché lui l'ha fatto il riferimento a Berlusconi, non l'ha mai fatto. Quando è arrivato (Berlusconi, ndr) ha detto "Diventeremo il club più forte del mondo", e lo è diventato, prendendo comunque un allenatore che veniva dal Parma (Sacchi, ndr), un altro, dopo che aveva comunque cresciuto da solo (Capello, ndr), Ancelotti che non stava secondo loro in piedi. Quindi, con le idee.

Poi, altra cosa: su Maldini dice "Avevamo un'idea diversa". Eh si, solo che quella giusta era quella di Maldini. È quello il problema. Io trovo che anche in termini di comunicazione, è la solita arroganza americana. Ma poi soprattutto noi abbiamo un linguaggio diverso: il calcio italiano è un'altra azienda, un'azienda anomala".