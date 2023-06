Dall'estero, Chelsea su Nicolas Jackson: ci furono contatti con il Milan

MilanNews.it

© foto di Imago/Image Sport

Secondo quanto riporta l'Evening Standard quest'oggi, il Chelsea si starebbe muovendo seriamente per Nicolas Jackson, attaccante 21enne del Villarreal e del Senegal. Come anticipato da MilanNews.it (QUI) anche il Milan, quando ancora Maldini e Massara dirigevano l'area sportiva, aveva avuto dei contatti per il giocatore.

Secondo l'indiscrezione i Blues lo starebbero valutando come alternativa a Osimhen per il quale il Napoli chiede più di 100 milioni. Il Villarreal, invece, chiede circa 35 milioni per il calciatore africano.