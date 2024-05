Dalla Francia, Fofana sul futuro: "Ho un grande entourage sportivo che se ne occupa"

vedi letture

Dopo l'ultima partita giocata e persa in Australia contro la Roma, la stagione del Milan si avvia verso l'epilogo finale. Tra cambiamenti, saluti e novità, adesso sarà il calciomercato ad assumere il ruolo di protagonista nell'intensa estate rossonera. Come riportato dal nostro sito (LEGGI QUI) Il Milan dovrà irrobustire il proprio centrocampo e potrebbe puntare su Youssouf Fofana del Monaco, sicuro partente nella sessione estiva. Il mediano della nazionale francese ha avuto contatti col Milan tramite il suo entourage e ha parlato così del suo futuro direttamente dal ritiro della Francia a Clairefontaine. Queste le sue parole:

“Ho ancora un anno di contratto. Ho parlato del mio futuro con i dirigenti, non è un segreto. Abbiamo un accordo per fare questo passo successivo. Se non dovesse accadere, resterò al Monaco per il resto della stagione. Spero che tutti vincano quest’estate. Al momento non ci penso, ho un grande entourage sportivo che se ne occupa. Non è il mio lavoro, mi concentrerò su quello che so fare, cioè sul campo. PSG? Questo è un grande club francese che è già un grande club europeo. Non hanno ancora vinto la Champions. Se mi ci vedo? Non necessariamente, non sono ossessionato. Se arriverà, perché no, ma se non arriverà, non avrò incubi al riguardo“.