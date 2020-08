Milan, a centrocampo uno tra Florentino o Bakayoko

La priorità del mercato attuale è Zlatan Ibrahimovic. Il Milan nelle prossime ore incontrerà il giocatore per rinnovare il contratto in scadenza. Sarà una formula modulare, con una base fissa da 4,5/5 milioni di euro, e una serie di bonus relativi alle presenze e ai gol, più un altro per il raggiungimento del quarto posto l’anno prossimo. Ma oltre a risolvere il caso Ibra, la dirigenza rossonera è impegnata nel rinforzare il centrocampo dopo gli addii di Lucas Biglia e Giacomo Bonaventura. Potrebbe restare in rossonero Tommaso Pobega, 21 enne di proprietà rossonera e in prestito al Pordenone, ma arriverà sicuramente un rinforzo. Il Milan sta avendo ancora contatti con l’entourage di Florentino Luis del Benfica, la formula potrebbe essere il prestito con obbligo di riscatto dopo due anni, ad una cifra oltre i 30 milioni di euro. La trattativa non è semplice ma il nome di Florentino è ancora sul taccuino del Milan. Così come la suggestione Bakayoko. Il francese potrebbe tornare dopo un’annata poco convincente al Monaco, ed ora fuori dai progetti del Chelsea. Il Milan spera di ottenere condizioni economiche favorevoli a fine mercato, ma per un ritorno in rossonero serve che Bakayoko si dimezzi l’ingaggio. Situazioni complicate, ma il club ci sta lavorando. L’idea è prendere almeno un altro pezzo pregiato in mezzo al campo per consegnare al Stefano Pioli una formazione competitiva che possa affrontare tre competizioni l’anno prossimo.