Milan, Gabbia può partire? La Salernitana incontra i rossoneri, il difensore interessa

Matteo Gabbia potrebbe lasciare il Milan? Chiuso dalla concorrenza, il difensore classe '99 non è certo di rimanere in rossonero e secondo quanto riporta TuttoSalernitana il club campano e il Cagliari si sarebbero iscritti alla corsa per il difensore. In particolare, la Salernitana avrebbe parlato con il Milan proprio nelle scorse ore, cercando di capire i margini della trattativa.