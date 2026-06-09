Ordine rivela: "Furlani aveva detto ad Allegri che Chukwueze e Bennacer avrebbero impedito di rinforzare la rosa in estate"

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Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Franco Ordine si è così espresso sul lavoro al Milan di Massimiliano Allegri e sul rapporto con Furlani: "È bastata un “mannata” per rovinare il rapporto tra tifosi del Milan e Max Allegri che ha lavorato sodo tutto l’anno per centrare l’obiettivo della Champions. Chi conosce da vicino l’evoluzione del rapporto tra il Milan inteso qui come programma della futura stagione e Allegri stesso, sa benissimo come sono andati i fatti. Max non ha mai smesso di stare sul pezzo e fino all’ultimo giorno ha fatto di tutto per centrare il traguardo. Basta rivedere le immagini televisive seguite al successo di Genova per capire cosa bolliva nella sua testa. Altra questione è la condivisione del piano industriale".

COSA AVEVA DETTO FURLANI AD ALLEGRI

"L’ad Furlani aveva spiegato, durante le riunioni sull’argomento specifico, che il rientro di alcuni “prestiti” da Chukwueze a Bennacer avrebbero di fatto impedito di allestire un potenziamento della rosa così come reclamato dall’allenatore. Forse lo avrà fatto anche per convincerlo a non restare. Di sicuro Allegri, a quelle condizioni, Napoli o non Napoli, non sarebbe rimasto e avrebbe liberato l’armadietto di Milanello con una sostanziosa buona uscita. Specie poi in presenza di Ibrahimovic".