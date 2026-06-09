Rangnick, ultimatum al Milan: o si chiude entro questa settimana o salta tutto

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Ralf Rangnick ha dettato alcune condizioni per dire sì al Milan. Se non verranno soddisfatta tutte non diventerà il nuovo dt rossonero

In merito al futuro della panchina del Milan, Claudio Raimondi, intervenuto a SportMediaset su Italia Uno, riferisce che Oliver Glasner è sempre pù vicino ai rossoneri: i contatti tra le parti sono costanti e l'austriaco ha detto no alle proposte di Feyenoord e Fulham perchè vuole solo il Diavolo. Per l'ex Crystal Palace è pronto un contratto biennale da 3,5 milioni di euro a stagione.

Glasner è dunque il prescelto per la panchina del Milan, ma allora perchè non è arrivata ancora la firma e l'annuncio ufficiale? Il motivo è semplice: prima il club rossono vuole risolvere la questione del possibile arrivo di Ralf Rangnick come direttore tecnico. Il tedesco ha posto tre condizioni in particolare: riorganizzazione della società secondo la sua filosofia, controllo dello scouting e della giovanili con l'inserimento di suoi uomini di fiducia e massima autonia senza nessuna ingerenza da parte di Zlatan Ibrahimovic. Se sui primi due punti Gerry Cardinale ha già dato il suo ok, la terza condizione non è stata invece ancora concessa. Rangnick nutre forti dubbi e non è convinto che tutte le promesse verranno mantenute. L'ex Lispia e Salisburgo ha dato un ultimatum al Milan: se non saranno soddisfatte tutte le condizioni entro la fine di questa settimana l'affare salta.