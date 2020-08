Sartori: "Se Pessina dovesse uscire in prestito dall’Atalanta, la soluzione ideale è Verona"

“Il futuro di Matteo Pessina è ancora da decidere. Il Verona ha fatto un lavoro straordinario, nella persona di D’Amico che ci ha creduto ed in quella di Juric che l’ha fatto crescere. Se Pessina dovesse uscire ancora in prestito dall’Atalanta, la soluzione ideale è Verona per continuare a maturare” ha dichiarato a Hellas Live, il responsabile dell’area tecnica dell’Atalanta, Giovanni Sartori.