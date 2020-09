Primavera, Giunti: "Abbastanza soddisfatto. Obiettivo crescere in autostima"

Al termine del match contro il Cagliari, il tecnico della Primavera, Federico Giunti, ha parlato ai microfoni del canale telematico rossonero Milan Tv: "Cagliari è sempre stato un campo ostico per noi. Abbiamo sbagliato molto sotto il punto di vista tecnico, ma ovviamente è stata la prima ufficiale dopo tanto tempo. Alla fine il gol l'abbiamo trovato e abbiamo difeso bene: nel secondo tempo non abbiamo concesso nulla, nel complesso è sono abbastanza soddisfatto. I ragazzi mi sono piaciuti dal punto di vista della mentalità agonistica. Mercoledì abbiamo un impegno in Coppa Italia che darà la possibilità a chi non ha giocato oggi di scendere in campo. Il nostro obiettivo è quello di mettere, passo dopo passo, autostima perché questo è un campionato difficile