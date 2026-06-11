Marchegiani elenca gli errori di Cardinale. Il primo è stato affidarsi a persone sbagliate

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Luca Marchegiani parla di quelli che secondo lui sono stati gli errori principali di Gerry Cardinale.

Luca Marchegiani, grande ex portiere della Lazio, si è espresso durante Calciomercato - l'Originale in merito agli errori commessi da Gerry Cardinale da quando è diventato patron del Milan. Queste le sue parole.

Quali sono stati gli errori di Cardinale? "Mi viene da dire quello di non aver puntato sulle persone giuste, perché questo è successo. Poi di chi sia la responsabilità, su quanto gli uomini scelti abbiano avuto la libertà di poter esprimere la loro professione ho abbastanza dubbi, però devo dire che questo azzeramento dei quadri dirigenziali che tra l'altro non è stato neanche risanato, perchè ancora non è successo niente, c'è ancora il vuoto, mi stupisce un po', considerano che stiamo parlando di un grande imprenditore".